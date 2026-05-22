അമേരിക്കയിലും തിളങ്ങി ചന്ദ്രയാൻ-3; യു.എസിന്റെ വൻ സ്പേസ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ
വാഷിംഗ്ടൺ: ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ചരിത്രപരമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന് അമേരിക്കയുടെ ആദരം. ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ പ്രമുഖ ആഗോള സംഘടനയായ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയറോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് (AIAA) നൽകുന്ന 'ഗോദാർഡ് അസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് അവാർഡ് 2026' ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐസ്രോയ്ക്ക് (ISRO) ലഭിച്ചു.
അമേരിക്കയിൽ നടന്ന അസെൻഡ് (ASCEND) കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച്, ഐസ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി യു.എസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവ മേഖലയിൽ ഇതുവരെ ആരും നടത്താത്ത തരം പര്യവേക്ഷണം സാധ്യമാക്കിയതും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകിയ നിർണായക വിവരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ആദരം.
അവാർഡ് സൈറ്റേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്: "ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് ആഴത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ച, ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനാണ് ഐസ്രോയ്ക്ക് ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത്."
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'സ്പേസ് വിഷൻ 2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രയാണത്തിന് ഈ ബഹുമതി കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്ന് അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര പറഞ്ഞു. മുൻപ് ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
2023 ഓഗസ്റ്റ് 23-നാണ് ലോകത്തെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ-3 വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സാങ്കേതിക മികവും ഇപ്പോഴും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുതിയ പുരസ്കാരം.