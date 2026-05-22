അമേരിക്കയിലും തിളങ്ങി ചന്ദ്രയാൻ-3; യു.എസിന്റെ വൻ സ്പേസ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ

By  Metro Desk May 22, 2026, 11:21 IST
ESRO

വാഷിംഗ്ടൺ: ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ചരിത്രപരമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന് അമേരിക്കയുടെ ആദരം. ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ പ്രമുഖ ആഗോള സംഘടനയായ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയറോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് (AIAA) നൽകുന്ന 'ഗോദാർഡ് അസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് അവാർഡ് 2026' ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐസ്രോയ്ക്ക് (ISRO) ലഭിച്ചു.

​അമേരിക്കയിൽ നടന്ന അസെൻഡ് (ASCEND) കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച്, ഐസ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി യു.എസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവ മേഖലയിൽ ഇതുവരെ ആരും നടത്താത്ത തരം പര്യവേക്ഷണം സാധ്യമാക്കിയതും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകിയ നിർണായക വിവരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ആദരം.

അവാർഡ് സൈറ്റേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്: "ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് ആഴത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ച, ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനാണ് ഐസ്രോയ്ക്ക് ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത്."

 

​പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'സ്പേസ് വിഷൻ 2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രയാണത്തിന് ഈ ബഹുമതി കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്ന് അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര പറഞ്ഞു. മുൻപ് ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

​2023 ഓഗസ്റ്റ് 23-നാണ് ലോകത്തെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ-3 വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സാങ്കേതിക മികവും ഇപ്പോഴും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുതിയ പുരസ്കാരം. 

