സഹവാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചുമത്തൽ; ഗാസയിൽ ഏഴ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്ത്
ഗാസ തീരത്ത് എത്തിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വെയർഹൗസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു WCK സംഘം. ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി പ്രദേശവാസികളായ ചില സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വെയർഹൗസിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഈ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ സംസാരിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലി ഡ്രോൺ ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞു.
ഇവർ ഹമാസ് പോരാളികളാണെന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ച ഇസ്രായേൽ സൈനിക കമാൻഡർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും 'തീവ്രവാദികളുമായി കലർന്നു' (mixed together) എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയും ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു. ഹമാസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ടുമാത്രം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി മാറുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ ആക്രമണം
WCK ലോഗോ കൃത്യമായി പതിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നിരയായി പോയിരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ തങ്ങളുടെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത വാഹനത്തിലേക്ക് കയറിയ ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും മിസൈലുകൾ അയച്ചു. മൂന്ന് വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി തകർത്തു.
കൊല്ലപ്പെട്ടവർ:
യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, പോളണ്ട്, യുഎസ്-കാനഡ (ദ്വിലിംഗ പൗരത്വം), ഫലസ്തീൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്:
ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായ ജോൺ ചാപ്മാൻ, ജെയിംസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ, ജെയിംസ് കിർബി
ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരയായ സോമി ഫ്രാങ്ക് കോം
പോളിഷ് പൗരനായ ഡാമിയൻ സോബോൾ
യുഎസ്-കാനഡ പൗരനായ ജേക്കബ് ഫ്ലിക്കിംഗർ
ഫലസ്തീനിയൻ ഡ്രൈവർ സെയ്ഫുദ്ദീൻ അബു താഹ
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഷേധവും ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടും
സംഭവം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം മാപ്പർഹിക്കാത്തതാണെന്ന് WCK വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇതൊരു 'അബദ്ധം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പിന്നീട് അറിയിച്ചു. ഇത് വൻ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.