ചാർളി കിർക്ക് വെടിവെപ്പ്; പ്രതി ടൈലർ റോബിൻസൺ 'കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനോ, മുസ്ലിമോ, ട്രാൻസോ അല്ല': വ്യക്തിത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെച്ചൊല്ലി ഇന്റർനെറ്റിൽ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നു
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: യാഥാസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി കിർക്കിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ടൈലർ റോബിൻസൺ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനോ, മുസ്ലിമോ, ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ അല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യക്തിത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെച്ചൊല്ലി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനോ മുസ്ലിമോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ ആയിരിക്കാമെന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്റർനെറ്റിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
വെടിവെപ്പ് നടന്ന ഉടൻ, ചാർളി കിർക്കിന്റെ അനുയായികളും മറ്റ് യാഥാസ്ഥിതിക ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പലരും ഇത് 'ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭീകരവാദം' ആണെന്ന് വരെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രതിയായ ടൈലർ റോബിൻസൺ പിടിയിലായതോടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യാഥാസ്ഥിതിക കേന്ദ്രങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ട്രോളുകളും പോസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വംശമോ മതമോ ലിംഗമോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, ലിബറൽ ഗ്രൂപ്പുകളും സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യക്തിത്വ രാഷ്ട്രീയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലർ പ്രതികരിച്ചു. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിയുടെ വ്യക്തിത്വം മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇരുപക്ഷത്തും സാധാരണമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സംഭവം അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്വങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതിയുടെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്തായാലും, ഈ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വ സ്വത്വങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.