ചാർളി കിർക്ക് വെടിവെപ്പ്; പ്രതി പിടിയിലായെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല

By Metro DeskSep 12, 2025, 19:51 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: യാഥാസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി കിർക്കിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഈ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഈ വാർത്ത എഫ്ബിഐയോ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

​പ്രതിയെ "വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ" അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് ട്രംപ് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് കിർക്കിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

​യൂട്ടാ വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കിർക്കിന് വെടിയേറ്റത്. തുടർന്ന് പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

​അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എഫ്ബിഐ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ആയിരക്കണക്കിന് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവനയോടെ കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

