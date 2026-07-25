ചാറ്റ് ജിപിടി പണിമുടക്കി; ലോകമെമ്പാടും സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടു: പരാതിപ്രവാഹവുമായി ഉപയോക്താക്കൾ

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 20:11 IST
ചാറ്റ് ജിപിറ്റി

ആഗോളതലത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ജനപ്രിയ എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയുടെ (ChatGPT) പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായി.

സംഭവം ചുരുക്കത്തിൽ

​ഓപ്പൺ എഐ (OpenAI) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനപ്രിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ചാറ്റ് ജിപിടി (ChatGPT) ലോകവ്യാപകമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉച്ചയോടെയാണ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്.

​വെബ്‌സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് 'Bad Gateway' അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എറർ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്: വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ തകരാറുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഡൗൺഡിറ്റക്റ്റർ (Downdetector) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതി രേഖപ്പെടുത്തി.

ബാധിക്കപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ:

  •  ​ചാറ്റ് ജിപിടി മൊബൈൽ ആപ്പ്

  • ​എപിഐ (API) അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ

  • ​ചാറ്റ് ജിപിടി വെബ് പതിപ്പ്

  • ബാധിച്ച പ്രധാന മേഖലകൾ: ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, യുകെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് തകരാർ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്.

​ഓപ്പൺ എഐ പ്രതികരണം

ചാറ്റ് ജിപിടി സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനും സേവനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ എഐ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പേജ്

​സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഐ 'മീമുകൾ'

​ചാറ്റ് ജിപിടി ഡൗണായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്സിൽ (X) ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളും പരിഹാസങ്ങളും നിറഞ്ഞു. ഓഫീസ് ജോലികൾക്കും പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും എഐയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ട്രോളിക്കൊണ്ടുള്ള രസകരമായ മീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്.

ബാധിച്ച പ്രധാന മേഖലകൾ: ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, യുകെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് തകരാർ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്.

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