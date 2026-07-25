ചാറ്റ് ജിപിടി പണിമുടക്കി; ലോകമെമ്പാടും സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടു: പരാതിപ്രവാഹവുമായി ഉപയോക്താക്കൾ
ആഗോളതലത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ജനപ്രിയ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയുടെ (ChatGPT) പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായി.
സംഭവം ചുരുക്കത്തിൽ
ഓപ്പൺ എഐ (OpenAI) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനപ്രിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ചാറ്റ് ജിപിടി (ChatGPT) ലോകവ്യാപകമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉച്ചയോടെയാണ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്.
വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് 'Bad Gateway' അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എറർ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്: വെബ്സൈറ്റുകളുടെ തകരാറുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഡൗൺഡിറ്റക്റ്റർ (Downdetector) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതി രേഖപ്പെടുത്തി.
ബാധിക്കപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ:
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ചാറ്റ് ജിപിടി മൊബൈൽ ആപ്പ്
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എപിഐ (API) അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ
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ചാറ്റ് ജിപിടി വെബ് പതിപ്പ്
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ബാധിച്ച പ്രധാന മേഖലകൾ: ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, യുകെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് തകരാർ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്.
ഓപ്പൺ എഐ പ്രതികരണം
ചാറ്റ് ജിപിടി സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനും സേവനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. — ഓപ്പൺ എഐ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പേജ്
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഐ 'മീമുകൾ'
ചാറ്റ് ജിപിടി ഡൗണായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ (X) ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളും പരിഹാസങ്ങളും നിറഞ്ഞു. ഓഫീസ് ജോലികൾക്കും പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും എഐയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ട്രോളിക്കൊണ്ടുള്ള രസകരമായ മീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്.
ബാധിച്ച പ്രധാന മേഖലകൾ: ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, യുകെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് തകരാർ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്.