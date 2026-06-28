കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക് പാളി; ടെക് കമ്പനികൾക്കുള്ള പിഴ 99 മില്യൺ ഡോളറായി ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയ
കാൻബെറ: 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾക്കെതിരെയുള്ള പിഴത്തുക ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ചുമത്തുന്ന പരമാവധി പിഴ 49.5 ദശലക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിൽ നിന്ന് 99 ദശലക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറായി (ഏകദേശം 550 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഉയർത്താനാണ് പുതിയ നിയമഭേദഗതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ലോകത്താദ്യമായി 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ വിലക്ക് പൂർണ്ണമായി ഫലപ്രദമായിട്ടില്ലെന്നും, മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും 80 ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പ്രായം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയും മറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.
വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾ കുട്ടികളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പിഴത്തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കമ്പനികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് റെഗുലേറ്ററായ 'ഇ-സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർക്ക്' (eSafety Commissioner) കൂടുതൽ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്ടോക്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിലവിൽ ഈ നിയമപരിധിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.