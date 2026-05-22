പുതിയ ലോകക്രമത്തിനായി ചൈനയും റഷ്യയും; എന്നാൽ നിർണായക നേട്ടങ്ങളില്ലാതെ പുടിന്റെ മടക്കം
ബീജിങ്: ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിന് ബദലായി ഒരു 'ബഹുധ്രുവ ലോകക്രമം' (Multipolar World Order) കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ചൈനയും റഷ്യയും സംയുക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ചൈന സന്ദർശനത്തിനിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാന സഖ്യം വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, റഷ്യ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നിർണായക സാമ്പത്തിക-ഊർജ്ജ കരാറുകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലാതെയാണ് പുടിൻ ബീജിങ്ങിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
ലോകക്രമം വീണ്ടും പഴയ 'കാട്ടുനീതിയിലേക്ക്' (Law of the jungle) മടങ്ങുകയാണെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ വിദേശനയങ്ങളെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും അവർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു.
തങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് അതിരുകളില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാക്കൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല
രാഷ്ട്രീയമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും വലിയ ഐക്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും, യുദ്ധവും ഉപരോധങ്ങളും കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന റഷ്യയ്ക്ക് ഈ സന്ദർശനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതി ഇരട്ടിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'പവർ ഓഫ് സൈബീരിയ 2' (Power of Siberia 2) ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ കരാറിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പുടിന് സാധിച്ചില്ല. ചൈന ഇപ്പോഴും ഈ കരാറിലെ വിലവിവരങ്ങളിലും നിബന്ധനകളിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടുകയാണ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചൈന സന്ദർശനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുടിൻ ബീജിങ്ങിലെത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.