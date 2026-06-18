തായ്വാൻ കടലിടുക്കിൽ ചൈനയുടെ വൻ ഉപരോധം; ഫിലിപ്പീൻസ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു: ഏഷ്യയിൽ അടുത്ത യുദ്ധം അടുത്തു കഴിഞ്ഞോ
മനില/ബീജിംഗ്: ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും നാവിക ഗതാഗതത്തിന്റെയും നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളായ തെക്കൻ ചൈനാ കടലിലും തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലും വൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സൂചനകൾ നൽകി സൈനിക സംഘർഷം കടുക്കുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സമുദ്രമേഖലയിലും, സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ തായ്വാന്റെ അതിർത്തികളിലും ചൈന നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ പ്രകോപനങ്ങളാണ് ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നത്.
1. ഫിലിപ്പീൻസ് - ചൈന മുഖാമുഖം (South China Sea Confrontation)
തെക്കൻ ചൈനാ കടലിലെ സ്കാർബറോ ഷോൾ (Scarborough Shoal), സാൻഡി കേ (Sandy Cay) തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം ചൈനീസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകൾ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ബോട്ടുകളെ തടയുകയും തർക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വന്തം പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലെത്തിയത്.
അടുത്തിടെ ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശിച്ച ജർമ്മൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ സ്റ്റെയ്ൻമെയർ ഈ തർക്കങ്ങളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രൈൻ-റഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധങ്ങൾ പോലെ ഇവിടെയൊരു സംഘർഷമുണ്ടായാൽ അത് ആഗോള നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വ്യാപാരത്തെയും പൂർണ്ണമായി തകർക്കുമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും പഴയ സഖ്യകക്ഷിയായ ഫിലിപ്പീൻസിന് നേരെ സൈനിക ആക്രമണമുണ്ടായാൽ സഹായിക്കാൻ യു.എസ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇത് അമേരിക്ക-ചൈന നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
2. തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലെ അശാന്തി (Taiwan Strait Tensions)
തായ്വാനെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ചൈന ദീർഘകാലമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തായ്വാന് ചുറ്റും ഇരുന്നൂറിലധികം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഡസൻ കണക്കിന് നാവികസേനാ കപ്പലുകളും വിന്യസിച്ച് ചൈന വൻ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിവരികയാണ്. തായ്വാനെ പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കടൽ ഉപരോധത്തിനാണ് (Sea Blockade) ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (PLA) പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഭരണം മാറിയതും, തായ്വാന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസവും മുതലെടുത്ത് തായ്വാന്റെ അധീനതയിലുള്ള ദ്വീപുകളിലേക്ക് ചൈനീസ് നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകളും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകളും അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണ്.
വിലയിരുത്തൽ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നാണ് തെക്കൻ ചൈനാ കടൽ. ഇവിടെയൊരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തെയും കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിക്കുകയും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.