എഐ വികസനത്തിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന ആന്ത്രോപിക് സിഇഒയുടെ ആഹ്വാനം തള്ളി ചൈന
ബീജിംഗ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) വികസനവേഗത കുറയ്ക്കണമെന്നും ചൈനയിലേക്കുള്ള ചിപ്പ് കയറ്റുമതിയിൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള അമേരിക്കൻ എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ (Anthropic) സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെയുടെ (Dario Amodei) നിർദേശം തള്ളി ചൈന.
ചൈന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നിലെത്തുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്കും ലോകത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും, അതിനാൽ വിപുലമായ പ്രോസസറുകൾ ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നത് തടയണമെന്നുമാണ് അമോഡെ ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ, അമോഡെയുടെ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും ശത്രുതാപരവുമാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുൻ മറുപടി നൽകി. ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരസ്പര ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ആഗോള എഐ ഭരണനടപടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും ഇത് ആരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ 'ഗ്ലോബൽ ടൈംസ്' അമോഡെയുടെ ലേഖനത്തെ എഐ മേഖലയിലെ "ശീതയുദ്ധ തന്ത്രം" (Cold War Playbook) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അമേരിക്ക വിപണിയിൽ എഐ കുത്തക സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, എഐ മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ മുന്നേറ്റം തുടരുമെന്നും എഐ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും ലോകം ഭരിക്കുകയെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ട്രംപ്-ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.