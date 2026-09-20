​യു.എസ് മുന്നറിയിപ്പുകളെ തള്ളി ചൈന: എഐ രംഗത്തെ എതിർപ്പ് വൻശക്തി പോരിലേക്ക്

By  Metro Desk Sep 20, 2026, 12:12 IST
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ബീജിംഗ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ വികസനം വരുത്തിവെക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഐടി ഭീമന്മാരും വിദഗ്ധരും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ചൈന. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം തടയാനും വിപണിയിൽ കുത്തക നിലനിർത്താനുമാണ് യുഎസ് ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് (Fearmongering) ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും മാധ്യമങ്ങളും ആരോപിച്ചു.

​ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് തുടങ്ങിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ മേധാവികൾ AI വികസനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ചൈനയുടെ വളർച്ച തടയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്നാണ് ബീജിംഗിന്റെ നിലപാട്.

​അതേസമയം, രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിൽ വിദേശ AI മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ചൈനയുടെ സുരക്ഷാ മന്ത്രാലയം (MSS) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യു.എസ് നിർമ്മിത അഡ്വാൻസ്ഡ് AI മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യു.എസ് - ചൈന ഉച്ചകോടിയിൽ AI സുരക്ഷയും വിവരശേഖരണവും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകുമെന്നാണ് സൂചന. 

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