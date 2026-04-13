"ഇറാന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം": ആഞ്ഞടിച്ച് ചൈന

By  Metro Desk Apr 13, 2026, 17:22 IST
China

ഇറാന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളി ചൈന. ഇത്തരം വാർത്തകൾ വെറും "അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അപവാദങ്ങൾ" (Baseless Smears) മാത്രമാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​ചൈന ഇറാന് അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഷോൾഡർ ലോഞ്ചർ മിസൈലുകളും നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന സിഎൻഎൻ (CNN) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതികരണം. സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ തങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

​ചൈന ഇറാന് സൈനിക സഹായം നൽകിയാൽ 50 ശതമാനം അധിക ഇറക്കുമതി തീരുവ (Tariff) ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈന തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 

You may like