തായ്‌വാന് ഭീഷണിയുയർത്തി ചൈന; പേട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾക്ക് പകരക്കാരനായി പുതിയ അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ വിന്യസിച്ചു

By  Metro Desk Jun 6, 2026, 17:12 IST
China

ബെയ്ജിംഗ്: തായ്‌വാൻ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ചൈന. അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത പേട്രിയറ്റ് മിസൈലുകളോട് (Patriot Missiles) കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ ചൈന തായ്‌വാന് അഭിമുഖമായി വിന്യസിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചൈനയിലെ ഫുജിയാൻ (Fujian) പ്രവിശ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി.എൽ.എയുടെ (PLA) എഴുപത്തിമൂന്നാം ആർമി ഗ്രൂപ്പാണ് പുതിയ മിസൈലുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ശത്രുക്കളുടെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെയും മിസൈലുകളെയും തടയാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ പുതിയ മിസൈൽ സംവിധാനം തായ്‌വാൻ കടലിടുക്കിലെ സൈനിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഗോബി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് സൈന്യം ഈ മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

​തായ്‌വാന് അമേരിക്ക അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലുള്ള ചൈനയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ വിന്യാസമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. തായ്‌വാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ചൈനയുടെ ഈ പുതിയ സൈനിക സന്നാഹം മേഖലയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷവും കടുത്ത ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like