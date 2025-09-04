ഓപ്പൺഎഐക്ക് വെല്ലുവിളിയായി ചൈനയുടെ ഡീപ്സീക്ക്; എഐ ഏജന്റ് 2025 അവസാനത്തോടെ വരും
ചൈന: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഐ മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനിയായ ഓപ്പൺഎഐക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി ചൈനീസ് എഐ കമ്പനിയായ ഡീപ്സീക്ക്. 2025 അവസാനത്തോടെ തങ്ങളുടെ എഐ ഏജന്റ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഡീപ്സീക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ജോലികൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് എഐ ഏജന്റ്.
ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള 'കോപൈലറ്റ്', 'ഓപ്പറേറ്റർ' തുടങ്ങിയ എഐ ഏജന്റ് മോഡലുകൾ ഓപ്പൺഎഐ ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രംഗത്തേക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നവുമായാണ് ഡീപ്സീക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഡീപ്സീക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ജിപിടി-4, ഡീപ്സീക്കിന്റെ ആർ1 മോഡൽ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡീപ്സീക്കിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എഐ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമ്പനിയുടെ എഐ ഏജന്റിനും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ബദൽ നൽകാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡീപ്സീക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, എഐ ലോകത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഓപ്പൺഎഐക്ക് ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ജിപിടി-5 മോഡൽ, എഐ ഏജന്റ് ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഡീപ്സീക്കിന്റെ പുതിയ എഐ ഏജന്റ് ഓപ്പൺഎഐയുടെ നിലവിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി കടുത്ത മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള എഐ രംഗത്തെ മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാവുമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.