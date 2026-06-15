തായ്വാൻ അതിർത്തികളിൽ ചൈനയുടെ നിശബ്ദ അധിനിവേശം; കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ച് ബീജിംഗ്
തായ്പെ: തായ്വാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിദൂര ദ്വീപുകളെയും സമുദ്ര അതിർത്തികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന തങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ഗവേഷണ കപ്പലുകൾ വ്യാപകമായി വിന്യസിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലും തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാറ്റാസ് (Pratas/Dongsha) ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപവും ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികൾക്ക് മുതിരാതെ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകളെയും മറ്റ് വാണിജ്യ-ഗവേഷണ ബോട്ടുകളെയും മുന്നിൽ നിർത്തി പ്രദേശത്ത് പരമാധികാരം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ബീജിംഗ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 'ഗ്രേ-സോൺ തന്ത്രങ്ങൾ' (Grey-zone tactics) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നീക്കത്തിലൂടെ, തായ്വാന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കാനും തളർത്താനുമാണ് ചൈനയുടെ നീക്കമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
അടുത്തിടെ പ്രാറ്റാസ് ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം ചൈനയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലായ 'CCG-3501', ഒരു സമുദ്ര ഗവേഷണ കപ്പലുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത നീക്കം നടത്തിയതായി തായ്വാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക നിയമപാലകരാണെന്ന വ്യാജേന വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ജപ്പാനും ഫിലിപ്പീൻസും തമ്മിൽ ഈ മേഖലയിലെ സമുദ്ര അതിർത്തികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയതാണ് ബീജിംഗിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് തായ്വാന്റെ കിഴക്കൻ കടൽ മേഖലയിൽ ചൈന 'പ്രത്യേക സമുദ്ര നിയമപാലന ദൗത്യം' പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എന്നാൽ, ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് തായ്വാൻ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് കപ്പലുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനും തുരത്താനുമായി തായ്വാൻ തങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുകയും നാവികസേനയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രമേഖലയിലെ സമാധാനം തകർക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരോക്ഷമായ നീക്കങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്.