ചൈനയുടെ അന്തർവാഹിനി മിസൈൽ പരീക്ഷണം: ആണവ പ്രതിരോധ ശേഷി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ബീജിംഗ്
ബീജിംഗ്: ആഗോള ശക്തികൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ചൈന ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നടത്തിയ അത്യാധുനിക അന്തർവാഹിനി മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനയുടെ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ പരീക്ഷണം, അവരുടെ കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള ആണവ ആക്രമണ-പ്രതിരോധ ശേഷി (Nuclear Deterrent) ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ്.
ചൈനീസ് ലിബറേഷൻ ആർമി നേവിയുടെ (PLAN) ആണവോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്നാണ് ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈൽ ഏകദേശം 7,300 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പതിച്ചു. യുദ്ധമുന ഒഴിവാക്കി, ഒരു ഡമ്മി പരീക്ഷണ സാമഗ്രി മാത്രമാണ് മിസൈലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതകളും
രണ്ടാംഘട്ട ആക്രമണ ശേഷി (Second-Strike Capability): ഒരു രാജ്യം ആണവാക്രമണത്തിന് ഇരയായാൽ പോലും, കടലിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികളിലൂടെ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും. ചൈനയുടെ ആണവ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകമാണിത്.
രഹസ്യ ആശയവിനിമയ ശേഷി: ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളിലോ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലോ പെടാതെ കടലിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും കമാൻഡ് കൺട്രോൾ നിലനിർത്താനുമുള്ള ബീജിംഗിന്റെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മികവ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.
മിസൈൽ കരുത്ത്: ചൈനയുടെ പുത്തൻ മിസൈലുകളായ JL-2 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ശേഷിയേറിയ JL-3 (Julang) ആയിരിക്കാം ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആശങ്കയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം
ചൈനയുടെ ഈ പരീക്ഷണം മേഖലയിൽ വൻ നയതന്ത്ര-പ്രതിരോധ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം പസഫിക് മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. യാതൊരുവിധ സുതാര്യതയുമില്ലാതെയാണ് ചൈന സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. — പെനി വോങ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
യു.എസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മാത്രമാണ് ചൈന വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്നും ഇത് വ്യോമ-സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്നും വിമർശനമുയർന്നു.
എന്നാൽ, ഇത് തങ്ങളുടെ വാർഷിക സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നും ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള തന്ത്രപരമായ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ചൈനയുടെ ആണവ നവീകരണമെന്നും ബീജിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.