ചൈന-തായ്വാൻ സംഘർഷം വീണ്ടും; 31 സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തായ്വാൻ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് സമീപം
തായ്പേയ്: തായ്വാൻ കടലിടുക്കിൽ ചൈന വീണ്ടും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 31 ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഏഴ് നാവിക കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയതായി തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇത് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ചൈനയുടെ ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് തായ്വാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ തായ്വാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ തിരിച്ചറിയൽ മേഖലയിലേക്ക് (ADIZ) കടന്നുകയറിയതായും തായ്വാൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി തായ്വാൻ
ചൈനീസ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, തായ്വാൻ തങ്ങളുടെ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളും നാവിക കപ്പലുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും തായ്വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ
തായ്വാനെ തങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായാണ് ചൈന കണക്കാക്കുന്നത്. തായ്വാൻ സ്വന്തമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക നടപടിയിലൂടെ തായ്വാനെ ചൈനയുടെ ഭാഗമാക്കുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ ഭീഷണി. തായ്വാൻ കടലിടുക്കിൽ അടുത്തിടെ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഫുജിയാൻ്റെ സാന്നിധ്യവും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
പ്രദേശികവും ആഗോളവുമായ ആശങ്ക
ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ മേഖലയിലെ മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിലും ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. യു.എസ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തായ്വാന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാൽ, ഈ പ്രശ്നം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുമോ എന്ന ഭയം പല രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലെ സമാധാനം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗോള സമൂഹം ചൈനയോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയിലെ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.