പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് ചൈനീസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നയതന്ത്ര നീക്കം ശക്തം
ടെഹ്റാൻ/സൗൾ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിൽ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ കപ്പൽപ്പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ (Strait of Hormuz) ചൈനീസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോയി. ഇറാൻ ഭരണകൂടവുമായി നടത്തിയ വിജയകരമായ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എണ്ണക്കപ്പൽ കടലിടുക്ക് കടന്നതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചോ ഹ്യൂൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പൽ ഈ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി കുവൈറ്റിലെ മിന അൽ അഹമ്മദി തുറമുഖത്തുനിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഉൾസാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 'യൂണിവേഴ്സൽ വിന്നർ' (Universal Winner) എന്ന ടാങ്കറാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് കടന്നത്. പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 26 ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പലുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ അധികൃതരുടെ ഏകോപനത്തോടെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതേ പാതയിലൂടെ ചൈനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് വൻകിട എണ്ണക്കപ്പലുകളും വിജയകരമായി കടന്നുപോയതായി ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേയ് ആദ്യവാരം ഈ മേഖലയിൽ വെച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് കപ്പൽ ഗതാഗത സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വൻ ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലെ സമുദ്രവ്യാപാരത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
എണ്ണ വിപണിയെയും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബെയ്ജിംഗും സൗളും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ഉടൻ തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആഗോള ഇന്ധന വിപണി.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന അതീവ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രപാതയാണിത്. നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം ആഗോള ഇന്ധനവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.