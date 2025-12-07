ജപ്പാൻ വിമാനങ്ങളെ 'റഡാർ ലോക്ക്' ചെയ്ത് ചൈനീസ് ജെറ്റ്; സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു
Dec 7, 2025, 11:27 IST
ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ സൈനിക വിമാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനം ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ലോക്ക് ചെയ്തതായി ജപ്പാൻ ആരോപിച്ചു. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സംഭവം: ഒകിനാവ ദ്വീപിന് സമീപം ചൈനയുടെ ലിയോനിംഗ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഒരു ചൈനീസ് ജെ-15 ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ജപ്പാൻ്റെ എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് 'ഇടയ്ക്കിടെ' ലോക്ക് ചെയ്തതായി ജപ്പാൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
- ഗൗരവം: ഒരു വിമാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഫയർ-കൺട്രോൾ റഡാർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സൈനികപരമായ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നീക്കങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
- പ്രതിഷേധം: "വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ പറക്കലിന് ആവശ്യമുള്ളതിലും അപ്പുറമുള്ള" ഈ "ഖേദകരമായ" നടപടിയിൽ ജപ്പാൻ ചൈനയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.
- പ്രദേശം: തർക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.
- പശ്ചാത്തലം: തായ്വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജപ്പാൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടുത്തിടെ വഷളായിരുന്നു.