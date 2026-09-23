ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന് വാഷിങ്ണിൽ ഗംഭീര സ്വീകരണമൊരുക്കി വൈറ്റ് ഹൗസ്
Updated: Sep 23, 2026, 17:54 IST
ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് വാഷിങ്ണിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലെത്തി. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഒരു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഔദ്യോഗികമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കുന്നത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, തീരുവ (tariffs), തായ്വാൻ വിഷയം, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ, മറ്റ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉച്ചകോടി ആഗോള സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.