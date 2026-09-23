ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന് വാഷിങ്ണിൽ ഗംഭീര സ്വീകരണമൊരുക്കി വൈറ്റ് ഹൗസ്

By  Metro Desk Updated: Sep 23, 2026, 17:54 IST
ചൈന

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് വാഷിങ്ണിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലെത്തി. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഒരു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഔദ്യോഗികമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കുന്നത്.

​ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, തീരുവ (tariffs), തായ്‌വാൻ വിഷയം, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ, മറ്റ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉച്ചകോടി ആഗോള സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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