യാങ്കൂണിൽ കോളറ പടരുന്നു: 180-ലേറെ പേർ ആശുപത്രിയിൽ, ജാഗ്രതാ നിർദേശം
യാങ്കൂൺ: മ്യാന്മറിലെ പ്രധാന നഗരമായ യാങ്കൂണിൽ കോളറ ബാധ അതിവേഗം പടരുന്നു. കടുത്ത വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 180-ലധികം ആളുകളെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ലാൻമഡാവ്, ലാത്ത, പബെദാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. തെരുവ് ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നും ശുചിത്വമില്ലാത്ത കുടിവെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് രോഗകാരിയായ ബാക്ടീരിയ പടർന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ തെരുവോര ഭക്ഷണശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു.
വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു മാത്രം കുടിക്കാനും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൃത്യമായി അടച്ചുസൂക്ഷിക്കാനും വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ രോഗികൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാങ്കൂൺ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക വാർഡുകൾ തുറന്ന് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി വരികയാണ്.