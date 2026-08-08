ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഡ്രോൺ പോരാട്ടമുറകൾ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊളംബിയൻ ലഹരി കാർട്ടലുകൾ
ബൊഗോട്ട / കിയവ്: ഉക്രെയ്ൻ-റഷ്യ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ പോരാട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊളംബിയയിലെ ലഹരി സംഘങ്ങളും വിമത ഗ്രൂപ്പുകളും തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിനും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കുമെതിരെ മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വിദേശ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്ന വ്യാജേന ഉക്രെയ്നിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ലീജിയനിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നാണ് സംഘാംഗങ്ങൾ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വായത്തമാക്കുന്നത്. എഫ്.പി.വി (FPV) ഡ്രോണുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും, റേഡിയോ ജാമറുകളെയും ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയറുകളെയും പ്രതിരോധിച്ച് ഡ്രോണുകളിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലുമാണ് പ്രധാനമായും ഇവർ പരിശീലനം നേടുന്നത്.
അടിമുടി മാറിയ യുദ്ധരീതി: മുൻപ് വനാന്തരങ്ങളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ കൊളംബിയൻ സൈന്യത്തിനായിരുന്നു വ്യോമസുരക്ഷിതത്വവും മേൽക്കൈയും. എന്നാൽ വിലകുറഞ്ഞ വാണിജ്യ ഡ്രോണുകളിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ചുള്ള കാർട്ടലുകളുടെ ആക്രമണം സൈന്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടെത്തലും തിരിച്ചയക്കലും: സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ കൊളംബിയൻ, മെക്സിക്കൻ പൗരന്മാർ വ്യാജ രേഖകളുമായി ഉക്രെയ്ൻ സേനയിൽ കടന്നുകൂടിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഉക്രെയ്ൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം (SBU) ഇവരെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണി: കൊളംബിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അനധികൃത ആയുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തിയത്.
ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി കൊളംബിയൻ ഭരണകൂടം ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഡ്രോണുകളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.