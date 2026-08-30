കൊളംബിയയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 'സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മ കേന്ദ്രം' പൂട്ടി; ചരിത്രപ്രധാനമായ എസ്റ്റേറ്റ് വിറ്റു
Aug 30, 2026, 11:31 IST
സൗത്ത് കരോലിനയിലെ കൊളംബിയ മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി, ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന സംഗമകേന്ദ്രമായിരുന്ന പ്രമുഖ റസ്റ്റോറന്റ് പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ശൃംഖലയുടെ പുനഃസംഘടനയുടെ (chain restructuring) ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം.
അതേസമയം, പ്രദേശത്തെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 736 ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ വലിയ ഭൂമി കൈമാറ്റം നടത്തിയത്. പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം നഷ്ടമായതിന്റെ വിഷമത്തോടൊപ്പം, ചരിത്ര എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കൊളംബിയയിലെ ജനങ്ങൾ.