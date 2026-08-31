കൊളംബിയ വെടിവെപ്പ്: പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രി വിട്ടു; കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചു
അമേരിക്കയിലെ സൗത്ത് കരോലിനയിലുള്ള കൊളംബിയയിൽ ഗാർഹിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രി വിട്ടു. ഡേവിഡ് ഡിമോക്ക് (David Dymock) എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയത്.
ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഡേവിഡ് ഡിമോക്കിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ക്രിസ്റ്റോഫർ ഡീലോംഗ് (Christopher DeLong - 28) എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായ തിരിച്ചടിയിൽ പ്രതിയായ ആദം ഡൗഡി (33) എന്നയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.
കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റോഫർ ഡീലോംഗിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:
പൊതുദർശനം: സെപ്റ്റംബർ 3 വ്യാഴാഴ്ച (വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 7 വരെ) ഡൻബാർ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ.
സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ: സെപ്റ്റംബർ 4 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഇർമോയിലെ റിവർലാന്റ് ഹിൽസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ വച്ച് നടക്കും.
രണ്ട് വർഷമായി കൊളംബിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്ന ഡീലോംഗിന് ഭാര്യയും രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേർപാടിൽ കൊളംബിയ പോലീസ് വകുപ്പും പ്രദേശവാസികളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.