കൊളംബിയ വെടിവെപ്പ്: പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രി വിട്ടു; കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചു

By  Metro Desk Aug 31, 2026, 09:47 IST
USA

അമേരിക്കയിലെ സൗത്ത് കരോലിനയിലുള്ള കൊളംബിയയിൽ ഗാർഹിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രി വിട്ടു. ഡേവിഡ് ഡിമോക്ക് (David Dymock) എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയത്.

​ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഡേവിഡ് ഡിമോക്കിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ക്രിസ്റ്റോഫർ ഡീലോംഗ് (Christopher DeLong - 28) എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായ തിരിച്ചടിയിൽ പ്രതിയായ ആദം ഡൗഡി (33) എന്നയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

​കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റോഫർ ഡീലോംഗിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:

പൊതുദർശനം: സെപ്റ്റംബർ 3 വ്യാഴാഴ്ച (വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 7 വരെ) ഡൻബാർ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ.

സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ: സെപ്റ്റംബർ 4 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഇർമോയിലെ റിവർലാന്റ് ഹിൽസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ വച്ച് നടക്കും.

​രണ്ട് വർഷമായി കൊളംബിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്ന ഡീലോംഗിന് ഭാര്യയും രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേർപാടിൽ കൊളംബിയ പോലീസ് വകുപ്പും പ്രദേശവാസികളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 

Tags

Share this story

Featured

You may like