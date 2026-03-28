പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നു: കുവൈറ്റിന് പിന്നാലെ ഇറാഖിലെ എർബിലിലും സ്ഫോടനം
Mar 28, 2026, 17:28 IST
ഇറാഖിലെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ കുർദിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എർബിലിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികളും വാർത്താ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"സ്ഫോടന ശബ്ദത്തിന് പിന്നാലെ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുള്ള വേലിക്ക് സമീപം പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടു. സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്." - ദൃക്സാക്ഷി റിപ്പോർട്ട്
- ആക്രമണ ലക്ഷ്യം: യുഎസ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയവും (US Consulate) അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യസേനയുടെ സൈനിക താവളവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
- ആക്രമണ രീതി: ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായതായും സൂചനയുണ്ട്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇറാഖിലെയും കുവൈറ്റിലെയും തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ശനിയാഴ്ച തന്നെ കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റഡാർ സംവിധാനത്തിനും ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു.