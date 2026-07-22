പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം കടുക്കുന്നു: ഹൂതി ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് സൗദി എണ്ണക്കപ്പലുകൾ തിരിച്ചയച്ചു; ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉടൻ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 07:44 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ/സനാ: മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ കടുത്ത ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയുമായി പോയ കൂറ്റൻ ടാങ്കർ കപ്പലുകൾ ചെങ്കടലിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ തിരിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുനേരെ ഉടൻ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സൗദിയിലെ യാൻബു തുറമുഖത്തുനിന്ന് എണ്ണയുമായി പുറപ്പെട്ട കപ്പലുകളാണ് ഹൂതികളുടെ ഉപരോധ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് സുവാസ് കനാൽ ലക്ഷ്യമാക്കി തിരിച്ചുവിട്ടത്. സൗദി എണ്ണ കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതുമായ ഏതൊരു കപ്പലിനെയും ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഹൂതി വിമതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ബാബ് അൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ കടത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി.

​അതേസമയം, ഇറാന്റെ നടാൻസിലെ (Natanz) ആണവ സംഭരണ കേന്ദ്രം ഉടൻ തന്നെ ('Pretty Soon') ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ചെങ്കടലിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഹൂതികൾ മുതിർന്നാൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. 

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