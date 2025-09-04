സിഡിസിയിലെ പ്രതിസന്ധി; റോബർട്ട് എഫ്. കെന്നഡി ജൂനിയർ സെനറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകും

By Metro DeskSep 4, 2025, 17:21 IST
യുഎസ്എ 1200

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ആരോഗ്യ, മാനുഷിക സേവനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് എഫ്. കെന്നഡി ജൂനിയറിന് സെൻ്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (CDC) നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് സെനറ്റ് ധനകാര്യ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. സിഡിസി ഡയറക്ടർ സൂസൻ മൊണാരെസിനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വാദം കേൾക്കൽ.

​സിഡിസി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൊണാരെസിനെ നിയമിച്ചിട്ട് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ വാക്സിൻ നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെന്നഡി ജൂനിയറുമായി അവർക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. കെന്നഡിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. രാജിക്ക് വഴങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്ന് മൊണാരെസിനെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്താക്കി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിഡിസിയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാജിവെച്ചു.

​വാക്സിൻ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട വ്യക്തിയാണ് കെന്നഡി ജൂനിയർ. സിഡിസിയിലെ വാക്സിൻ ഉപദേശക സമിതിയിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിലും പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായി. സിഡിസിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്നതാണ് കെന്നഡിയുടെ നീക്കങ്ങളെന്നാണ് ആരോപണം. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെനറ്റ് സമിതി കെന്നഡി ജൂനിയറിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടും.

​ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആരോഗ്യനയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായാണ് കെന്നഡി ജൂനിയർ സെനറ്റ് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത്. എന്നാൽ മൊണാരെസിൻ്റെ പുറത്താക്കലും സിഡിസിയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമാകും. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like