ട്രംപിന് നിർണായകം: യു.എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അമേരിക്ക; വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ മൂന്നിന്
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും നിർണായക പരീക്ഷണമായ യു.എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (US Midterm Elections 2026) നവംബർ 3-ന് നടക്കും. പാർലമെന്റായ കോൺഗ്രസിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ (House of Representatives) മുഴുവൻ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ (Senate) 35 സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ, ജനപ്രതിനിധി സഭ തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി. രാജ്യത്തെ കടുത്ത ജീവിതച്ചെലവ്, പണപ്പെരുപ്പം, വിദേശനയങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാൽ ട്രംപിന്റെ പുതിയ നിയമനിർമാണങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും കോൺഗ്രസിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവരും. ഇതിനോടകം തന്നെ ടെക്സസ് അടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുൻകൂർ വോട്ടിങ് (Early Voting) ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.