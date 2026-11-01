ട്രംപിന് നിർണായകം: യു.എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അമേരിക്ക; വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ മൂന്നിന്

By  Metro Desk Nov 1, 2026, 14:01 IST
USA Elec

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും നിർണായക പരീക്ഷണമായ യു.എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (US Midterm Elections 2026) നവംബർ 3-ന് നടക്കും. പാർലമെന്റായ കോൺഗ്രസിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ (House of Representatives) മുഴുവൻ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ (Senate) 35 സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

​ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ, ജനപ്രതിനിധി സഭ തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി. രാജ്യത്തെ കടുത്ത ജീവിതച്ചെലവ്, പണപ്പെരുപ്പം, വിദേശനയങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.

​ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാൽ ട്രംപിന്റെ പുതിയ നിയമനിർമാണങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും കോൺഗ്രസിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവരും. ഇതിനോടകം തന്നെ ടെക്സസ് അടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുൻകൂർ വോട്ടിങ് (Early Voting) ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

Tags

Share this story

Featured

You may like