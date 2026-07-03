ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 71 ഡോളറിലേക്ക്
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. പണപ്പെരുപ്പവും ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ ഭീതിയും ശക്തമാകുന്നതിനിടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 71 ഡോളർ നിരക്കിലേക്ക് താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ വിതരണ വർദ്ധനവും ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ആവശ്യകതയിലെ കുറവുമാണ് വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വിലയിടിവിന് കാരണമായതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നിരുന്ന എണ്ണവിലയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 85 ശതമാനത്തിലധികം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ആഗോള വിപണിയിലെ ഈ വിലക്കുറവ് രാജ്യത്തെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.