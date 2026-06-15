ദത്തെടുത്ത കുഞ്ഞിനോട് ക്രൂരത; ഒരു വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വളർത്തുപിതാവ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് യുകെ കോടതി
ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ ലങ്കാഷെയറിൽ ദത്തെടുത്ത 13 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. 37 കാരനായ ജാമി വർലി (Jamie Varley) എന്ന അധ്യാപകനെയാണ് പ്രെസ്റ്റൺ ക്രൗൺ കോടതി (Preston Crown Court) കുറ്റക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏഴ് ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജൂറി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
പ്രെസ്റ്റൺ ഡേവി (Preston Davey) എന്ന 13 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ് ഇവരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജാമി വർലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിയായ ജോൺ മക്ഗവൻ ഫാസാക്കർലി (32) എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സെയിൽസ് മാനേജരും ചേർന്നാണ് 2023 മാർച്ചിൽ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ എത്തിയതു മുതൽ ക്രൂരമായ ശാരീരിക-ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചു.
2023 ജൂലൈ 27-നാണ് ശ്വാസം മുട്ടലിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പതോളം ആന്തരിക-ബാഹ്യ പരിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ബലമായി തിരുകിക്കയറ്റിയോ ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കൂടാതെ കുഞ്ഞിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി.
കേസിൽ കൊലപാതകം, ലൈംഗിക അതിക്രമം, കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരത ഉൾപ്പെടെ 20-ലധികം കുറ്റങ്ങളാണ് ജാമി വർലിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ പങ്കാളിയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ പങ്കാളി ജോൺ മക്ഗവനും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ജൂലൈ 18-ന് കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി വായനക്കാരെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ വാർത്ത.