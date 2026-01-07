മഡുറോയെ പിടികൂടാനുള്ള യുഎസ് നീക്കം: 32 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ക്യൂബയിൽ ദുഃഖാചരണം
Jan 7, 2026, 08:59 IST
വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടാനായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ അതിശക്തമായ മിന്നൽ നീക്കത്തിൽ (ഓപ്പറേഷൻ അബ്സല്യൂട്ട് റിസോൾവ്) 32 ക്യൂബൻ സൈനികരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹവാനയിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ക്യൂബൻ സർക്കാർ ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കൊല്ലപ്പെട്ടവർ: മഡുറോയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂബൻ സൈനികരും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. ഇതിൽ കേണൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ആക്രമണം: ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കാരക്കാസിലെ മഡുറോയുടെ വസതിക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
- ക്യൂബയുടെ പ്രതികരണം: വെനസ്വേലയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക ദൗത്യത്തിനായി എത്തിയവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും, അവർ വീരോചിതമായി പോരാടിയെന്നും ക്യൂബൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ അറിയിച്ചു.
- മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഓപ്പറേഷനിൽ ആകെ 55-ലധികം സൈനികർ (വെനസ്വേലൻ സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ) കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്കൻ ഭാഗത്ത് മരണങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഏതാനും സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
നിലവിൽ പിടികൂടപ്പെട്ട മഡുറോയും ഭാര്യയും ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടുകയാണ്.