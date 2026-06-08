അതിജീവിതർക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം: എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ഇരകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും വേട്ടയാടൽ

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 16:28 IST
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ന്യൂയോർക്ക്: ശതകോടീശ്വരൻ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഇരയായ അതിജീവിതർക്ക് നേരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം. യുഎസ് നീതി വകുപ്പ് (Department of Justice) എപ്സ്റ്റീൻ്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഫയലുകളും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിജീവിതരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ഭയത്തിനും ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നീതി വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ഇരകൾക്ക് തങ്ങൾ നേരിട്ട ക്രൂരതകൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറയാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇവർക്ക് നേരെ കടുത്ത ആക്ഷേപങ്ങളും ഭീഷണികളുമായി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അതിജീവിതരുടെ സ്വകാര്യതയെപ്പോലും ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മോശം പരാമർശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

​തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച എപ്സ്റ്റീൻ്റെ വലയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട്, നീതിക്കായി പോരാടുന്ന തങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഈ പുതിയ വേട്ടയാടൽ മാനസികമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അതിജീവിതർ പ്രതികരിച്ചു. കുറ്റവാളികളെ തുറന്നുകാട്ടിയ ഇരകൾക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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