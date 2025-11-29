ശ്രീലങ്കയിൽ ദിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വൻ നാശം വിതച്ചു; മരണസംഖ്യ 153: അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ആഗോള അഭ്യർത്ഥന

By Metro DeskNov 29, 2025, 19:38 IST
ശ്രീലങ്ക

കൊളംബോ: ദിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ശ്രീലങ്കയിൽ മരണസംഖ്യ 153 ആയി ഉയർന്നു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര സഹായവും ശ്രീലങ്ക അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

​രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനുമായി പ്രസിഡന്റ് അടിയന്തരാവസ്ഥാ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. സൈന്യം, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

  • നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഇതുവരെ 15,000-ത്തിലധികം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു. 43,995-ഓളം കുടുംബങ്ങളിലെ 78,000-ൽ അധികം ആളുകളെ സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.
  • കാണാതായവർ: ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 130-ൽ അധികം ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണാതായത്. കനത്ത മഴയും ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളും കാരണം പല വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
  • ഇന്ത്യൻ സഹായം: ദുരിതത്തിലായ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സഹായവുമായി ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു' എന്ന ദൗത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

​ചുഴലിക്കാറ്റ് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഇപ്പോൾ തമിഴ്‌നാട് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ പരോക്ഷ സ്വാധീനമായി കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടരുന്നുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like