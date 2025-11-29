ശ്രീലങ്കയിൽ ദിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വൻ നാശം വിതച്ചു; മരണസംഖ്യ 153: അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ആഗോള അഭ്യർത്ഥന
Nov 29, 2025, 19:38 IST
കൊളംബോ: ദിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ശ്രീലങ്കയിൽ മരണസംഖ്യ 153 ആയി ഉയർന്നു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര സഹായവും ശ്രീലങ്ക അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനുമായി പ്രസിഡന്റ് അടിയന്തരാവസ്ഥാ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. സൈന്യം, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഇതുവരെ 15,000-ത്തിലധികം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു. 43,995-ഓളം കുടുംബങ്ങളിലെ 78,000-ൽ അധികം ആളുകളെ സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.
- കാണാതായവർ: ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 130-ൽ അധികം ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണാതായത്. കനത്ത മഴയും ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളും കാരണം പല വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- ഇന്ത്യൻ സഹായം: ദുരിതത്തിലായ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സഹായവുമായി ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു' എന്ന ദൗത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
ചുഴലിക്കാറ്റ് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ പരോക്ഷ സ്വാധീനമായി കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടരുന്നുണ്ട്.