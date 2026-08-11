'ഡോൾഫിൻ' ചുഴലിക്കാറ്റ്: വർഷത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യും; ചൈനയിൽ ജാഗ്രത

By  Metro Desk Aug 11, 2026, 13:52 IST
ചൈന പ്രളയം

ബീജിംഗ്: 'ഡോൾഫിൻ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ചൈനയിൽ ശക്തമായി വീശിയടിക്കുന്നതിനിടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബീജിംഗിൽ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭരണകൂടം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഗരത്തിൽ പെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ മൂന്നിലൊന്നിലധികം വരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

​ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കനത്ത മഴ വ്യാഴാഴ്ച വരെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന ഡോൾഫിൻ ചുഴലിക്കാറ്റിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റ് വടക്കൻ ചൈനയിലെ തണുത്ത വായുവുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ബീജിംഗിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അസാധാരണമാംവിധം കനത്ത പ്രളയസമാനമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

മഴയുടെ തീവ്രത: നഗരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 150 മില്ലീമീറ്ററിലധികം മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 200 മില്ലീമീറ്റർ വരെ ഉയരാം.

പ്രതിവർഷ ശരാശരി: ബീജിംഗിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി ലഭിക്കുന്നത് 528 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്.

സുരക്ഷാ നടപടികൾ: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രമുഖ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. മലയോര മേഖലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു: ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ട കിഴക്കൻ ചൈനീസ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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