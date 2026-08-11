'ഡോൾഫിൻ' ചുഴലിക്കാറ്റ്: വർഷത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യും; ചൈനയിൽ ജാഗ്രത
ബീജിംഗ്: 'ഡോൾഫിൻ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ചൈനയിൽ ശക്തമായി വീശിയടിക്കുന്നതിനിടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബീജിംഗിൽ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭരണകൂടം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഗരത്തിൽ പെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ മൂന്നിലൊന്നിലധികം വരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കനത്ത മഴ വ്യാഴാഴ്ച വരെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന ഡോൾഫിൻ ചുഴലിക്കാറ്റിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റ് വടക്കൻ ചൈനയിലെ തണുത്ത വായുവുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ബീജിംഗിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അസാധാരണമാംവിധം കനത്ത പ്രളയസമാനമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
മഴയുടെ തീവ്രത: നഗരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 150 മില്ലീമീറ്ററിലധികം മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 200 മില്ലീമീറ്റർ വരെ ഉയരാം.
പ്രതിവർഷ ശരാശരി: ബീജിംഗിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി ലഭിക്കുന്നത് 528 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്.
സുരക്ഷാ നടപടികൾ: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രമുഖ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. മലയോര മേഖലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു: ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ട കിഴക്കൻ ചൈനീസ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.