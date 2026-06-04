ഡാല്ലസിന്റെ ചരിത്ര സ്മാരകം തകർത്തു; ലോകകപ്പ് പ്രമോഷനായി ചിത്രം മായ്ച്ചതിനെതിരെ യുഎസ് ചിത്രകാരൻ കോർട്ടിലേക്ക്
ഡാല്ലസ്: 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കയിലെ ഡാല്ലസ് നഗരത്തിലുള്ള പ്രശസ്തമായ കൂറ്റൻ മതിൽചിത്രം അനുമതിയില്ലാതെ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഫിഫയ്ക്കും (FIFA) കെട്ടിട ഉടമകൾക്കുമെതിരെ ചിത്രകാരൻ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചു. കടൽ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി വരച്ച ലോകപ്രശസ്തമായ തിമിംഗലങ്ങളുടെ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതിനെതിരെ പ്രശസ്ത വന്യജീവി സംരക്ഷണ ചിത്രകാരനായ 'വൈലൻഡ്' (Wyland) ആണ് ഡാല്ലസ് ഫെഡറൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഏകദേശം 25 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 210 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരമാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഡാല്ലസ് ഡൗൺടൗണിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 17,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ 1999-ലാണ് വൈലൻഡ് ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 'വെയ്ലിംഗ് വാൾ 82' (Whaling Wall 82) എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ഈ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഡാല്ലസ് നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക അടയാളങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനായി അധികൃതർ ഈ ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ നീല പെയിന്റടിച്ച് മായ്ക്കുകയായിരുന്നു.
തന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ അറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ചിത്രകാരൻ ആരോപിക്കുന്നു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ കലാസൃഷ്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1990-ൽ യുഎസിൽ നിലവിൽ വന്ന ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ (Visual Artists Rights Act) ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും പ്രാദേശിക സംഘാടക സമിതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നുമാണ് ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന്റെ പേരിൽ നഗരത്തിന്റെ പൈതൃകമായി മാറിയ ഒരു കലാസൃഷ്ടി നശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയും ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശവും ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു ചിത്രം അവിടെ വരുമെന്നാണ് പ്രാദേശിക സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.