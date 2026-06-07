വേർപാടിന്റെയും ആശങ്കയുടെയും നാളുകൾ; യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായി രൂപപ്പെട്ട യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് അമേരിക്കൻ സൈനികരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും. ദീർഘകാല നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിന്യാസങ്ങളും ഏതുനിമിഷവും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണികളും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായ സൈനിക വിന്യാസങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും അമേരിക്കയിലെ സൈനിക താവളങ്ങളിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എപ്പോൾ തിരികെ വരുമെന്നോ, അടുത്ത വിന്യാസം എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കുമെന്നോ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഫോൺ കോളുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
"ഇത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ ആശങ്കാകുലമായ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വഴികളില്ല," ഒരു യുഎസ് സൈനികന്റെ ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
മേഖലയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോഴും, അതിർത്തികളിൽ സൈനിക ജാഗ്രത പരമാവധിയിലാണ്. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സൈനികർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി യുഎസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, യുദ്ധത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ച ഈ 'പുതിയ സാധാരണത്വം' (New Normal) അമേരിക്കൻ സൈനിക സമൂഹത്തിനിടയിൽ വലിയ നിരാശയും ഭയവുമാണ് പടർത്തുന്നത്.