​​അമേരിക്കൻ പ്രവാസികൾക്ക് ആശങ്കയുടെ നാളുകൾ; ഗ്രീൻ കാർഡ് നടപടികൾ ഇനി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം: പുതിയ യു.എസ് നിയമം ഇങ്ങനെ

By  Metro Desk May 23, 2026, 13:42 IST
USA Grean Card

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ താല്ക്കാലിക വിസകളിൽ താമസിച്ച് ഗ്രീൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദേശികൾ ഇനി മുതൽ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവിടെയുള്ള യു.എസ് എംബസി വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാവൂ എന്ന കർശന നിർദേശവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുപോന്ന 'അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ്' (Adjustment of Status) രീതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പോളിസി മെമ്മോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.  

​അമേരിക്കയിൽ തങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ താത്കാലിക വിസയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡിലേക്ക് മാറുന്ന നിയമപരമായ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് യു.എസ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ നിയമം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

​ഈ പുതിയ നിയമം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളാണ്.

  • നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും: വിദ്യാർത്ഥികൾ (F-1 വിസ), താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ (H-1B, L-1 വിസകൾ), ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളിൽ ഉള്ളവർ എന്നിവർ അമേരിക്കയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും.
  • കുടുംബങ്ങൾ വേർപിരിയേണ്ട അവസ്ഥ: അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ചവർ പോലും ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കാനായി രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുന്നത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാലം അകന്നു കഴിയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും.

  • അനിശ്ചിതത്വം: ഇതിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യു.എസ് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് 10 വർഷത്തേക്ക് അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like