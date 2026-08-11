കൊളംബിയയിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ 110 കടന്നു; തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
ബൊഗോട്ട: തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ കൊളംബിയയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 110-ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
തീവ്രതയും ബാധിത പ്രദേശങ്ങളും: രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും കോഫി റീജിയണിലുമാണ് (Coffee Region) ഭൂകമ്പം കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. പെരേര, കാലി, മനിസാലെസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ദുരന്തം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചു.
നാശനഷ്ടങ്ങൾ: 1,500-ലധികം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും അറുപതോളം കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിലംപൊത്തുകയും ചെയ്തു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് അബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയല്ല രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം: അഗ്നിശമന സേനയ്ക്കും സൈന്യത്തിനും പുറമെ പ്രാദേശിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും കൈകോർത്താണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നത്.
അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.