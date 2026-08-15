ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 38 ആയി, കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു

By  Metro Desk Aug 15, 2026, 16:57 IST
ഇന്ത്യോനേഷ്യ

ജക്കാർത്ത: കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിന് സമീപം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 38 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു. ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തിൽ വീടുകളും ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണു. പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു.

​കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പ്രകമ്പനത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി തുടർചലനങ്ങളും (Aftershocks) മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

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