ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 38 ആയി, കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു
ജക്കാർത്ത: കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിന് സമീപം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 38 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു. ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തിൽ വീടുകളും ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണു. പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു.
കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പ്രകമ്പനത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി തുടർചലനങ്ങളും (Aftershocks) മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.