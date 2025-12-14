സിഡ്നി ബോണ്ടി ബീച്ചിലെ വെടിവയ്പ്പ്: മരണസംഖ്യ 12 ആയി; 30-ഓളം പേർക്ക് പരിക്ക്, ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത തള്ളിയിട്ടില്ല
സിഡ്നി (ഓസ്ട്രേലിയ): ലോകപ്രശസ്തമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിന് സമീപം നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി ഉയർന്നു. 30-ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും വർധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും, ജൂതന്മാരുടെ ഹനുക്ക ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണയായി തിരക്കേറിയ ഈ പ്രദേശത്ത് അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
- സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശം: പ്രാദേശിക സമയം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ, മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഒരാളോ ഒന്നിലധികം പേരോ ആളുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടാവുകയും ആളുകൾ ചിതറിയോടുകയും ചെയ്തു.
- അക്രമിയുടെ വിധി: ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയവരിൽ ഒരാൾ പോലീസ് നടപടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റ് അക്രമികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.
- പരിക്കേറ്റവർ: പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സിഡ്നിയിലെ റോയൽ പ്രിൻസ് ആൽഫ്രഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത: ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകരവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പൊതുസ്ഥലത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയത് നഗരത്തെ ഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം: സംഭവത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. "വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദുരന്തമാണ് സിഡ്നിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വീടുകളിൽ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.