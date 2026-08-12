സിംബാബ്വെയിൽ തടാകത്തിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടം: മരണം 44 ആയി ഉയർന്നു
ഹരാരെ: സിംബാബ്വെയിലെ കരീബ തടാകത്തിൽ (Lake Kariba) ആളുകളെ പരിധിയേറെ കയറ്റിയ ഫെറി ബോട്ട് മുങ്ങി ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 44 ആയി ഉയർന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ തടാകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
90 പേരെ മാത്രം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ബോട്ടിൽ ജീവനക്കാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 150-ലധികം ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. കരയിൽ നിന്നും ദ്വീപുകളിലേക്കും മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ട്, യാത്രതിരിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലയിലും പെട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽപെട്ട 77 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുങ്ങൽ വിദഗ്ദ്ധരും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രാദേശിക ബോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തടാകങ്ങളിലൊന്നായ കരീബയിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ട് ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണിത്.