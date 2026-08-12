സിംബാബ്‌വെയിൽ തടാകത്തിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടം: മരണം 44 ആയി ഉയർന്നു

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 19:54 IST
സിംബാവെ

ഹരാരെ: സിംബാബ്‌വെയിലെ കരീബ തടാകത്തിൽ (Lake Kariba) ആളുകളെ പരിധിയേറെ കയറ്റിയ ഫെറി ബോട്ട് മുങ്ങി ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 44 ആയി ഉയർന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ തടാകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​90 പേരെ മാത്രം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ബോട്ടിൽ ജീവനക്കാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 150-ലധികം ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. കരയിൽ നിന്നും ദ്വീപുകളിലേക്കും മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ട്, യാത്രതിരിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലയിലും പെട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു.

​അപകടത്തിൽപെട്ട 77 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുങ്ങൽ വിദഗ്ദ്ധരും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രാദേശിക ബോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തടാകങ്ങളിലൊന്നായ കരീബയിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ട് ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണിത്. 

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