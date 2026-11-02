മിഷിഗണിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവിന്റെ വിമത നീക്കം; അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്
Updated: Nov 2, 2026, 21:22 IST
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനവട്ട പ്രചാരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പബ്ലിക്കൻ, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികൾ പോളിംഗിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മിഷിഗണിലെ സെനറ്റ് മത്സരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ.
ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിലൊരാൾ എതിരാളിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. നിർണായകമായ സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോരാടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാമ്പിൽ ഈ വിമത നീക്കം വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇരുസഭകളിലെയും (സെനറ്റ്, ജനപ്രതിനിധിസഭ) ആധിപത്യം നിലനിർത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇരുവിഭാഗവും സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, ജീവിതച്ചെലവ്, മറ്റ് പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അന്തിമ വാദങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ നിരത്തുകയാണ്.