ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വ്യാജവാർത്ത; സമാധാന കരാറിന് കീഴിൽ ഇറാന് 300 മില്യൺ ഡോളർ നൽകുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക 300 മില്യൺ ഡോളർ (30 കോടി ഡോളർ) ടെഹ്റാനിന് നൽകുമെന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇതൊരു ‘വ്യാജ വാർത്ത’ (Fake News) ആണെന്നും പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ’ വഴി ആരോപിച്ചു.
ജൂൺ 19-ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവെക്കാനിരിക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. ആണവായുധങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) കപ്പൽ ഗതാഗതം ടോൾ രഹിതമാക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഈ നിർണായക കരാറിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടേക്കുമെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.