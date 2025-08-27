ഗ്രീൻലാൻഡിലെ യുഎസ് ഇടപെടലിൽ പ്രതിഷേധം; യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വിളിപ്പിച്ച് ഡെന്മാർക്ക്

By News DeskAug 27, 2025, 14:14 IST
ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന്, ഡെൻമാർക്ക് യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിപ്പിച്ചു. ഡെന്മാർക്കിലെ പൊതു പ്രക്ഷേപണ സ്ഥാപനമായ ഡിആർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അനുസരിച്ച്, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ബന്ധമുള്ള മൂന്നിലധികം ആളുകൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ രഹസ്യമായ സ്വാധീന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡെന്മാർക്കിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാർസ് ലോക്കെ റാസ്മുസെൻ ആണ് ഈ നീക്കത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ഡാനിഷ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിട്ടാണ് ഡെന്മാർക്ക് കാണുന്നത്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഒരു അർദ്ധ-സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിലും അത് ഡെന്മാർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ ദ്വീപ് സ്വന്തമാക്കാൻ മുൻപ് ട്രംപ് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗ്രീൻലാൻഡ് വിൽപനക്കല്ലെന്ന് ഡെന്മാർക്ക് അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഡെന്മാർക്കുമായുള്ള ബന്ധം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഡിആർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചർച്ച നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മന്ത്രി റാസ്മുസെൻ അറിയിച്ചു. നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളായ ഡെന്മാർക്കും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സംഭവം ഒരു പുതിയ തർക്കവിഷയത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.  

