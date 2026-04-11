കനത്ത യുദ്ധനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇറാൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് മിസൈലുകൾ; കണ്ടെത്തലുമായി യുഎസ്
വെടിനിർത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാകുമ്പോൾ, ശാന്തമായ ഒരു യുദ്ധക്കളം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു - ഇറാന്റെ ഫയർ പവറിന്റെ എത്രത്തോളം ഇപ്പോഴും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും, ഇറാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവയിൽ പലതും ഭൂഗർഭ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും മേഖലയിലുടനീളം കൂടുതൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വെടിനിർത്തൽ ഉറപ്പാക്കാൻ വാഷിംഗ്ടൺ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ.
ഇറാന്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി "പ്രവർത്തനപരമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു" എന്നും അത് "ക്ഷയിച്ചു, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമല്ലാതായി" എന്നും യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
ഇറാന്റെ പകുതിയിലധികം മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ, ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് WSJ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ആ സംവിധാനങ്ങളിൽ പലതും നന്നാക്കാനോ വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ കഴിയും.
ആഴ്സണൽ കുറച്ചു, നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല
ഈ സംഘർഷം ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഖരം ഏകദേശം പകുതിയായി കുറച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ടെഹ്റാൻ ഇപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ഇടത്തരം, ഹ്രസ്വ ദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
പലതും ഭൂഗർഭ സമുച്ചയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, വീണ്ടും സംഘർഷം ഉയർന്നാൽ വിന്യസിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതായും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ കപ്പലുകളെയോ യുഎസ് സൈനികരെയോ ലക്ഷ്യമിടാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ശേഖരം ഇറാന്റെ കൈവശമുണ്ട്.
താഴേക്ക് ഡ്രോണുകൾ വീണു, പക്ഷേ ഓപ്ഷനുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു
തുടർച്ചയായ ഉപയോഗവും ഉൽപ്പാദന സൗകര്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കാരണം ഇറാന്റെ വൺ-വേ അറ്റാക്ക് ഡ്രോൺ ഫ്ലീറ്റ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിന്റെ പകുതിയിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും, യുദ്ധക്കളത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഓപ്ഷനുകൾ തുറന്നിടുന്ന തരത്തിൽ സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ടെഹ്റാന് റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു'
സംഘർഷം നിരീക്ഷിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്, ഇറാന്റെ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി തുടരുന്നു എന്നാണ്.
"അവരുടെ സേനയെ വേഗത്തിൽ നവീകരിക്കാനും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്," കെന്നത്ത് പൊള്ളാക്ക് പറഞ്ഞു. "ഇസ്രായേലികൾ ഒഴികെയുള്ള മിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സൈനികരേക്കാളും അവർ വളരെ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്."
പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കലിന് സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും, ഇറാന് ഇപ്പോഴും അവരുടെ മിസൈൽ ശേഷിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യുഎസ് വിശകലന വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്ട്രൈക്കുകളുടെ തോത്, ആഘാത പരിധികൾ
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നു. മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണശാലകൾ, നാവിക ആസ്തികൾ, പ്രതിരോധ വ്യവസായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിക്കാൻ 13,000-ത്തിലധികം യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായി ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ പലരെയും ഇപ്പോഴും വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള ഏകദേശം 2,500 ഇടത്തരം മിസൈലുകൾ ഇറാന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, 1,000-ത്തിലധികം മധ്യദൂര മിസൈലുകൾ അവർ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഷീൽഡ് ഒരു വെല്ലുവിളിയെ മറികടക്കുന്നു
ഇറാന്റെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളാണ് യുഎസ്, ഇസ്രായേൽ സേനകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം, തുരങ്ക എക്സിറ്റുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലാണ് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും, യുദ്ധസമയത്ത് ഇറാന്റെ വിക്ഷേപണ ശേഷി കുറഞ്ഞു - ഒരു ദിവസം ഡസൻ കണക്കിന് മിസൈലുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 വരെ.
നീണ്ട നിഴലിൽ സംസാരങ്ങൾ തുടരുന്നു
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസും ദൂതൻമാരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെഡ് കുഷ്നറും ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തലുകൾ വരുന്നത്.
സമീപകാല സൈനിക നടപടി തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വാദിക്കുന്നു.
"ഈ അഗാധമായ സൈനിക വിജയം പരമാവധി സ്വാധീനത്തോടെയുള്ള ചർച്ചകൾ സാധ്യമാക്കി," വക്താവ് അന്ന കെല്ലി പറഞ്ഞു, ഇറാൻ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഇടപെട്ടാൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്തത് എന്താണ്?
ഇറാന്റെ ആയുധശേഖരം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് ബാഹ്യ പിന്തുണയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അതിൽ റഷ്യയുടെയോ ചൈനയുടെയോ സാധ്യമായ പിന്തുണയും ഉപരോധങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഏതൊരു കരാറിന്റെയും ഭാഗമായി ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ടെഹ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നയതന്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും, കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമായ ഒരു മിസൈൽ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം ശാശ്വത സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പാത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.