പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യമായി ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചോ? 'സ്വകാര്യമായി ചോദിക്കൂ' എന്ന് ഖവാജ ആസിഫ്
Nov 2, 2025, 11:39 IST
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യമായി ഹൈപ്പർസോണിക് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യരുതെന്നും സ്വകാര്യമായി ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണം: ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയ്ക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്ത് കണ്ട 'അപൂർവ ലെന്റിക്കുലാർ ക്ലൗഡ് രൂപീകരണം' (Rare Lenticular Cloud Formation) ആണ് ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.
- പരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം: ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്കിടെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഈ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഖവാജ ആസിഫിനോട് ചോദിച്ചത്.
- മന്ത്രിയുടെ മറുപടി: ഇതിന് മറുപടിയായി, "ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി ചോദിക്കൂ (Now don't ask all these questions. Ask such things in private)," എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു.
- ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം: മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ, പാകിസ്ഥാൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (PMD) രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ക്വറ്റയ്ക്ക് മുകളിൽ കണ്ടത് 'ലെന്റിക്കുലാർ മേഘങ്ങൾ' ആണെന്നും അത് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
- നിഷേധമില്ല: എങ്കിലും, പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.