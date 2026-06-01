നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ; ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ
ടെഹ്റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാതെ നീളുന്നതിനിടയിൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഡ്രോൺ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ എം.ക്യു-1 ഡ്രോൺ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് 'സ്വയംരക്ഷാർത്ഥം' ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി, യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് തങ്ങൾ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതികൾ, ലെബനനിലെ യുദ്ധം എന്നിവയെച്ചൊല്ലിയുമുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടാൻ കാരണം. ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.