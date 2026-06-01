നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ; ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ

By  Metro Desk Jun 1, 2026, 18:18 IST
USA Militry

ടെഹ്റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാതെ നീളുന്നതിനിടയിൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.

​കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഡ്രോൺ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ എം.ക്യു-1 ഡ്രോൺ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് 'സ്വയംരക്ഷാർത്ഥം' ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി, യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് തങ്ങൾ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതികൾ, ലെബനനിലെ യുദ്ധം എന്നിവയെച്ചൊല്ലിയുമുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടാൻ കാരണം. ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

