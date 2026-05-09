റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്: മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ/കീവ്: വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് താൽക്കാലിക വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ആയുധം താഴെ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുപക്ഷവും വെടിനിർത്തലിന് ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നും, മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായമെത്തിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും, മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജാഗ്രതയിലാണ്.