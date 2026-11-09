ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധം: എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ പിന്തുണച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി എൻവിഡിയ (Nvidia) സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ജെൻസൻ ഹുവാങ് വളരെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും (Honourable guy) അമേരിക്കയ്ക്കായി മികച്ച സേവനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനീസ് ടെക് സ്ഥാപനമായ 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ' ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ജെൻസൻ ഹുവാങ് നേരത്തെ സമ്മതിക്കുകയും കുടുംബത്തോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് എൻവിഡിയ ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷാ രഹസ്യങ്ങളോ ദേശീയ സുരക്ഷയോ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനി ബോർഡിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.