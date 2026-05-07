ഇറാനുമായി സമാധാന കരാർ സാധ്യം: ശുഭപ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമാധാന കരാർ "സാധ്യമാണെന്ന്" യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചകളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കരാർ അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കനത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാകിസ്ഥാൻ വഴി കൈമാറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാൻ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ബെയ്റൂട്ട്: സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടയിലും ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബെയ്റൂട്ടിന്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ എലൈറ്റ് 'റദ്വാൻ ഫോഴ്സ്' (Radwan Force) ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡർ മാലെക് ബല്ലൂട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 11-ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎസ് കർശന നിലപാടിലാണ്.
സമാധാനത്തിനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും മേഖലയിലെ സൈനിക നടപടികളും ഒരേസമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇറാന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.