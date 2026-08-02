ഇറാനുമേലുള്ള സൈനിക നീക്കം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്; 'ഉടൻ ധാരണയിലെത്തുമെന്ന്' പ്രതീക്ഷ

By  Metro Desk Aug 2, 2026, 19:38 IST
ഇറാൻ

വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാന് നേരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് "വേഗത്തിൽ" എത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ്' ട്രംപ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി തുറന്നു നൽകുക, ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ധാരണയിലെ പ്രധാന ഉപാധികൾ.

മേഖലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ: ഇറാന്റെയും മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ആക്രമണം നിർത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ട്രംപുമായി സംസാരിക്കുകയും സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കർശന വ്യവസ്ഥ: വേഗത്തിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ (Rapid Deal) കഴിയുമെന്ന ഉപാധിയിലാണ് സൈനിക നീക്കം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​എന്നിരുന്നാലും, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആക്രമണം നിർത്തിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം അയവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം.

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