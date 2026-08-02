ഇറാനുമേലുള്ള സൈനിക നീക്കം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്; 'ഉടൻ ധാരണയിലെത്തുമെന്ന്' പ്രതീക്ഷ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാന് നേരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് "വേഗത്തിൽ" എത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ്' ട്രംപ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി തുറന്നു നൽകുക, ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ധാരണയിലെ പ്രധാന ഉപാധികൾ.
മേഖലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ: ഇറാന്റെയും മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ആക്രമണം നിർത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ട്രംപുമായി സംസാരിക്കുകയും സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കർശന വ്യവസ്ഥ: വേഗത്തിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ (Rapid Deal) കഴിയുമെന്ന ഉപാധിയിലാണ് സൈനിക നീക്കം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആക്രമണം നിർത്തിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം അയവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം.